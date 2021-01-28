Около 64% участников опроса ООН, который провели в 50 странах, считают изменение климата чрезвычайной ситуацией глобального значения. Об этом пишет Центр новостей ООН.
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В опросе участвовала половина населения Земли. Согласно результатам исследования большая часть опрошенных (около 64%) хочет, чтобы власти предпринимали более серьезные меры по борьбе с изменениями климата.
Наибольшей поддержкой пользуются меры по защите лесов и земли (54%), использованию энергии солнца, ветра и других возобновляемых источников (53%), переходу на экологически чистое сельское хозяйство (52%), а также по созданию зеленых рабочих мест (50%).
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ООН: 64% жителей планеты считают изменение климата чрезвычайной ситуацией
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ