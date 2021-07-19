Онлайн-покупка билетов на электрички и поезда городских линий будет недоступна утром 20 июля

Отмечается, что с 9:00 до 10:00 в едином разделе «Услуги пассажирам» на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» покупка билетов станет невозможной, поскольку в этот период будут проводиться плановые технические работы.– обращается внимание в сообщении.