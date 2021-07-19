Завтра утром пассажиры не смогут в режиме онлайн приобрести билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий с ненумерованными местами Белорусской железной дороги. Такая информация опубликована на сайте БЖД.
Отмечается, что с 9:00 до 10:00 в едином разделе «Услуги пассажирам» на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» покупка билетов станет невозможной, поскольку в этот период будут проводиться плановые технические работы.
– Просим пассажиров в указанный период приобретать билеты через терминалы самообслуживания, а также обращаться в билетные кассы. Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства, – обращается внимание в сообщении.
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Онлайн-покупка билетов на электрички и поезда городских линий будет недоступна утром 20 июля
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