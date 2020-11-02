Онлайн-концерт "Союзмультфильма" собрал более миллиона просмотров

Онлайн-концерт посмотрело более миллиона человек.рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».Между номерами музыканты делились теплыми воспоминаниями из детства, а артисты озвучки представили фрагменты из "Простоквашино", "Зебры в клеточку", "Оранжевой коровы", "Суворова" и других современных мультфильмов киностудии.