Популярные песни из любимых многими мультфильмов детства исполняли популярные артисты. Среди них Дима Билан, Николай Басков, Диана Арбенина, Ани Лорак и другие, сообщает ТАСС.
Онлайн-концерт посмотрело более миллиона человек.
– Только за время прямого эфира во "ВКонтакте" "Русского Радио" концерт посмотрело около миллиона человек. А за сутки после концерта аудитория уже была полтора миллиона. Такой интерес к событию оправдан: песни из советских мультфильмов знает и любит почти каждый. А современное звучание, которое народным хитам придали звезды, привлекло и молодежь, – рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».
Между номерами музыканты делились теплыми воспоминаниями из детства, а артисты озвучки представили фрагменты из "Простоквашино", "Зебры в клеточку", "Оранжевой коровы", "Суворова" и других современных мультфильмов киностудии.
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Онлайн-концерт "Союзмультфильма" собрал более миллиона просмотров
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