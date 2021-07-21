Олимпийским играм в Токио все еще грозит отмена из-за ситуации с COVID-19

, – говорит Тосиро Муто.За минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у десяти человек, которые принимают участие в организации Олимпиады. Общее число заболевших достигло 68. Ранее сообщалось как минимум об одном случае заражения в Олимпийской деревне.