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Олег Слижевский награжден Почетной грамотой Совета Министров

Бывший министр юстиции Олег Слижевский награжден Почетной грамотой Совета Министров. Государственную награду сегодня ему вручил первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков, передает БЕЛТА.


"Для Олега Леонидовича завершается сегодня работа в Министерстве юстиции. Указом Президента он освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Приоткрою немного секрет: он переходит на работу в структуру Министерства иностранных дел, где будет представлять интересы нашей страны. Вопрос согласован с Главой государства, – сказал Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко– В этот день хочу высказать ему слова благодарности и признательности за труд в системе Министерства юстиции. Начиная с рядовой должности в Гродно, затем перейдя на работу в Министерство юстиции и в такой быстрый период зарекомендовав себя в таком молодом возрасте, он был назначен министром юстиции. В течение 10 лет проработал в этой должности в самые разные и непростые времена. Его отличают порядочность, добросовестность, профессионализм, патриотизм, уважительное отношение к коллективу. Уверен, что его опыт, который он приобрел как высокопрофессиональный юрист, будет использован на любом участке дальнейшей его служебной деятельности на благо нашей страны".

Первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков также отметил высокий профессионализм Олега Слижевского, который 10 лет возглавлял команду, формирующую фактически общественное устройство страны.

"Мы все живем по законам. Белорусы законопослушные, и от того, как формулируются законы, как своевременно они выпускаются, насколько глубоко они отработаны, зависит развитие общества. За это большое спасибо коллективу!" – подчеркнул он.

"Спасибо за те теплые слова, которые прозвучали в мой адрес, за высокую оценку нашей работы! – добавил Олег Слижевский. – Я действительно начинал работу с самых низов. В 1996 году пришел в систему Министерства юстиции, еще будучи студентом. Работал судебным исполнителем суда Октябрьского района города Гродно. И все эти годы я нигде, кроме системы Министерства юстиции, не работал. Мне выпала огромная честь возглавлять эту систему. Можно много говорить о том, что мы сделали за последние годы. Все это результат работы сплоченного высокопрофессионального коллектива. Я не побоюсь этого слова, в Министерстве юстиции работает юридическая элита Беларуси. И столь крепкого и всесторонне боеспособного юридического коллектива, уверен, ни в одном другом государственном органе нет. Хочу пожелать вам оставаться такими же патриотами, верными себе, юридической профессии. И пожелать новому министру юстиции успехов в этой работе. Уверен, что с таким коллективом у него все получится. Иного просто быть не может".


Как сообщалось, 18 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении министром юстиции Сергея Хоменко. Сегодня нового министра коллективу представил Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Фото: БЕЛТА
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