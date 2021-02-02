За нарушения масочного режима столичным перевозчикам направлено около тридцати предписаний, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Фото: БЕЛТА
В январе сотрудники предприятия "Столичный транспорт и связь" совместно со специалистами санэпидслужбы и транспортной инспекции провели 14 рейдов. Они проверили, как в общественном транспорте соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, в том числе масочный режим.
По итогам мероприятий предписания направлены частным перевозчикам, в ведении которых находятся маршрутки, три - "Минсктрансу" и два столичному метрополитену.
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Около 30 предписаний за нарушение масочного режима получили перевозчики пассажиров в Минске
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