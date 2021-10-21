Около 250 тысяч домохозяйств на севере Франции остались без света из-за непогоды

Ураган "Аврора", который 21 октября разбушевался в северных департаментах Франции, спровоцировал отключение электричества примерно в 250 тыс. домохозяйств. Об этом информирует телеканал LCI со ссылкой на предварительные данные оператора энергосетей Enedis.
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В пресс-службе оператора пояснили, что уже сформирована кризисная группа для координации усилий по ликвидации последствий разгула стихии. Но точные сроки восстановления подачи электроэнергии в жилища пока не сообщаются.
По состоянию на утро четверга в 12 департаментах на севере страны, в том числе в столичном регионе, метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний – оранжевый –уровень погодной опасности из-за урагана "Аврора". К настоящему моменту приборы на вершине Эйфелевой башни зафиксировали порывы ветра скоростью до 42,5 м/с. Самый сильный ветер был отмечен минувшей ночью на мысе Фекан (департамент Приморская Сена) – 48,5 м/с.
Радио France Bleu передает, что в некоторых коммунах департамента Приморская Сена с домов слетели крыши, также падали целые деревья, а в департаменте Финистер на западе страны зафиксировано появление мини-торнадо. Кроме того, в коммуне Плозеве (департамент Финистер) как минимум один нежилой дом был разрушен, а в здании мэрии обрушилась крыша.
По актуальной информации телеканала, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в Бретани и Нормандии сложилась непростая ситуация из-за падения веток и целых деревьев и сильного ветра. На некоторых направлениях затруднено движение междугородных поездов. Служба "Метео Франс" прогнозирует, что самое опасное время уже позади.
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