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Офтальмолог связал покраснение глаз с развитием опасного заболевания

Красные глаза, которые обычно бывают утром, могут сигнализировать о развитии некоторых заболеваний, в том числе глаукомы и синдрома сухого глаза. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.


– Поверхность нашего глаза покрыта прозрачной пленкой (конъюнктивой), которая содержит кровеносные сосуды. Она выполняет защитную функцию: не пропускает инфекцию, которая находится в окружающей среде. В некоторых случаях глаз начинает краснеть, и здесь есть две причины. В первом случае лопаются сосуды, кровь пропитывает прозрачную конъюнктиву, из-за чего она становится красной. Во втором – сосуды просто ломаются и происходит кровоизлияние в пленку, – рассказал офтальмолог.

Причин красных глаз утром гораздо больше. Среди основных –слабые сосуды, недосып и неправильная поза во время сна.

– Есть люди, которые любят спать на животе или на боку, упираясь головой и глазами в подушку. Тем самым они сдавливают глазное яблоко. Из-за этого отток жидкости становится меньше, а кровеносные сосуды лопаются, –обратил внимание Дмитрий Дементьев.

Кроме того, красные глаза по утрам могут сигнализировать о наличии у пациента глаукомы или синдрома сухого глаза. Первая проблема обычно возникает у людей, предпочитающих спать лицом в подушку, а вторая – у активных пользователей компьютеров и смартфонов.

Фото: pixabay.com
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