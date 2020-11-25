Офтальмолог рассказала, какие очки лучше носить

Фото:

pixabay.com

Она считает, что их действие основывается на уменьшении эффекта светорассеяния на сетчатку глаза.– объяснила эксперт.Шилова сообщила, что перфорационные очки – маркетинговый ход, и посоветовала носить очки с обычными линзами.