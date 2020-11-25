Врач-офтальмолог Татьяна Шилова указала на неэффективность перфорационных очков для зрения, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Она считает, что их действие основывается на уменьшении эффекта светорассеяния на сетчатку глаза.
"Если мы смотрим через какое-либо узкое отверстие, дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются, и человек действительно видит лучше", – объяснила эксперт.
Шилова сообщила, что перфорационные очки – маркетинговый ход, и посоветовала носить очки с обычными линзами.
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Офтальмолог рассказала, какие очки лучше носить
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