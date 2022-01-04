Одного из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити депортировали из Панамы в США

Колумбийца Марио Антонио Паласиоса, который является одним из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, задержали в Панаме. После этого его депортировали в США, пишет ТАСС.
Флаг Гаити
Основанием для задержания послужил ордер, который Интерпол выдал по запросу Гаити. Аналогичный запрос сделали позднее власти США. Паласиос был посажен в самолет, направлявшийся в Майами (штат Флорида).
При этом отмечается, что в понедельник колумбийца депортировали из Ямайки, где он был задержан еще в октябре (Гаити направляло Ямайке официальный запрос на выдачу Паласиоса, но тот удовлетворен не был).
Напомним, что Жовенель Моиз скончался во время нападения на его резиденцию в июле 2021 года, его супруга была ранена. Позже власти объявили, что в преступную группу входили более 25 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве было задержано свыше 40 человек.
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