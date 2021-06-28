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  2. Одиннадцать мест, где в Минске 28 июня будут работать мобильные датчики контроля скорости

Одиннадцать мест, где в Минске 28 июня будут работать мобильные датчики контроля скорости

Сегодня на 11 участках улично-дорожной сети столицы контроль скорости будет осуществляться с помощью мобильных датчиков. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


В период с 12:00 до 24:00 мобильные устройства будут контролировать скорость на 41-м и 53-м км МКАД, где водители могут передвигаться со скоростью не более 90 км/ч; ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (действует скоростное ограничение в 60 км/ч); пр.Независимости – ул.Фогеля (максимальная разрешенная скорость – 80 км/ч); пр.Независимости, 45 (60 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19:30 до 03:00 мобильные датчики будут расположены на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (разрешенная скорость – 60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (водители могут ехать со скоростью не более 60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Победителей – пер.Веснинка (80 км/ч) и на пр.Независимости, 161 Б, где водители транспортных средств могут набирать скорость не выше 80 км/ч).

Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию, просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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