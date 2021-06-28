Одиннадцать мест, где в Минске 28 июня будут работать мобильные датчики контроля скорости

В период с 12:00 до 24:00 мобильные устройства будут контролировать скорость на 41-м и 53-м км МКАД, где водители могут передвигаться со скоростью не более 90 км/ч; ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (действует скоростное ограничение в 60 км/ч); пр.Независимости – ул.Фогеля (максимальная разрешенная скорость – 80 км/ч); пр.Независимости, 45 (60 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).С 19:30 до 03:00 мобильные датчики будут расположены на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (разрешенная скорость – 60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (водители могут ехать со скоростью не более 60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Победителей – пер.Веснинка (80 км/ч) и на пр.Независимости, 161 Б, где водители транспортных средств могут набирать скорость не выше 80 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию, просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.