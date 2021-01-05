Один день до утверждения итогов выборов в США. Трамп обещает победить в восьми проигранных штатах

С таким заявлением действующий президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия, в очередной раз оспорив итоги подсчета бюллетеней в некоторых ключевых штатах. Впрочем, чтобы действительно поменять расклад на послевыборной политической арене в США, у республиканца осталось мало времени. Ведь уже завтра, 6 января, Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков и окончательно определить кандидатуру 46-го американского президента.
«Они (демократы. – Прим. ред.) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – приводит слова Трампа на выступлении в Джорджии агентство РИА Новости.
Под восьмью штатами подразумеваются ключевые спорные регионы, где Трамп проиграл Байдену с минимальным отрывом – буквально в несколько процентов. Оспаривать такой результат, заявляя о многочисленных фальсификациях при голосовании и подсчете бюллетеней, штаб республиканца пытался больше месяца. В некоторых штатах сторонникам действующего президента удалось добиться пересчета голосов в отдельных районах (в Джорджии это делали трижды), но победа там все равно осталась за Байденом.
А позже ее, точь-в-точь с прогнозами крупнейших американских СМИ, подтвердили выборщики, отдавшие 306 голосов за демократа и всего лишь 232 – за республиканца. Для победы нужно 270. Теперь этот результат должен утвердить Конгресс. С одной стороны – осталась только формальность. С другой – Трамп не оставляет надежды. Ранее появились сведения о планах республиканцев направить в Конгресс группу «альтернативных выборщиков», а после американский лидер призывал своих сторонников бойкотировать признание победы Байдена.
В теории это возможно: если представители разных палат Конгресса выскажутся против, заседание может затянуться за счет рассмотрения возражений. Правда, изменит ли это что-то в итоге, вопрос спорный. И ответить на него можно будет, только проследив за событиями в Штатах 6 января.
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Один день до утверждения итогов выборов в США. Трамп обещает победить в восьми проигранных штатах
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Фото: РЕЙТЕР