Очередное заседание Евразийского межправсовета планируется провести очно в Москве 4 декабря. Об этом во время брифинга заявила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
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– В повестке межправсовета – вопросы Стратегии до 2025 года, утверждения перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, а также обеспечение функционирования единого рынка услуг в сфере строительства.
Что касается заседания Высшего Евразийского экономического совета, то, по ее словам, он запланирован на середину декабря.
– Есть предложение белорусской стороны об очном формате проведения, сейчас оно прорабатывается сторонами, – уточнила Ия Малкина.
Фото: БЕЛТА
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Очередное заседание Евразийского межправсовета планируется провести очно в Москве 4 декабря
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