Утром 4 мая на белорусской границе со странами ЕС образовались очереди из фур. Так, выезда в Литву, Латвию и Польшу ждут более тысячи грузовиков. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета.
В пункте пропуска «Котловка» на границе с Литвой выезда ожидают более 150 фур, более 120 машин скопилось в «Каменном Логе», еще 50 стоят в «Привалке» и 20 – в «Видзах».
На белорусско-латвийском рубеже в пункте пропуска «Урбаны» образовалась очередь примерно из 120 фур, еще 100 ждут в «Григоровщине».
Выезда в Польшу в пункте пропуска «Козловичи» ожидают более 200 большегрузов, еще 190 транспортных средств стоят в «Брузгах» и 90 – в «Берестовице».
Напоминаем, следить за ситуацией на границе можно на сайте ГПК.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
664
Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждут более тысячи грузовиков
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter