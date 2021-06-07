На границе Беларуси со странами ЕС сегодня наблюдаются очереди. Днем 7 июня выезда ждут более 1820 грузовиков, сообщается на сайте Госпогранкомитета.
Самая длинная очередь из большегрузов – на границе с Литвой. В пункте пропуска «Каменный Лог» стоят более 450 фур, в «Беняконях» – 290, в «Котловке» – 270, в «Привалке» – 260, в «Видзах» – еще 50.
На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» выезда ожидают более 100 машин, в «Урбанах» – более 70.
В «Брузгах» на границе с Польшей скопилось 150 грузовиков, в «Козловичах» – около 100 и еще 80 – в «Берестовице».
Напомним, 5 июня очереди были чуть меньше: выезда в Евросоюз ожидали около 1,5 тыс. фур.
Фото: архив БЕЛТА
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Очереди на границах: выезда в ЕС ожидают более 1,8 тысячи грузовиков
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.