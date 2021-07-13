Сегодня днем на границах со странами Европейского союза образовались очереди. Это следует из данных Госпогранкомитета.
Фото из архива
По состоянию на 14 часов дня более 1,2 тысячи грузовиков ждут выезда из Беларуси.
Больше всего фур на границе с Литвой. Машины есть на всех пунктах пропуска. Например, в "Котловке" их примерно 270, в "Каменном Логе" – более 240. Небольшие скопления транспорта наблюдаются в "Привалке" – более 130, "Беняконях" – более 70, в "Видзах" – примерно 60 грузовиков.
Порядка 300 грузовиков ожидают на границе с Латвией: более 100 – в "Григоровщине" и около 180 – в «Урбанах».
А вот на выезде из Польши сейчас 160 фур в пункте пропуска "Брузги", в "Берестовице" – порядка 20.
Напоминаем, за обстановкой на границе можно следить в режиме онлайн на сайте ГПК.
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Очереди на границах сохраняются: более 1,2 тысячи фур ждут выезда из Беларуси
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