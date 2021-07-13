Очереди на границах сохраняются: более 1,2 тысячи фур ждут выезда из Беларуси

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По состоянию на 14 часов дня более 1,2 тысячи грузовиков ждут выезда из Беларуси.Больше всего фур на границе с Литвой. Машины есть на всех пунктах пропуска. Например, в "Котловке" их примерно 270, в "Каменном Логе" – более 240. Небольшие скопления транспорта наблюдаются в "Привалке" – более 130, "Беняконях" – более 70, в "Видзах" – примерно 60 грузовиков.Порядка 300 грузовиков ожидают на границе с Латвией: более 100 – в "Григоровщине" и около 180 – в «Урбанах».А вот на выезде из Польши сейчас 160 фур в пункте пропуска "Брузги", в "Берестовице" – порядка 20.Напоминаем, за обстановкой на границе можно следить в режиме онлайн на сайте ГПК.