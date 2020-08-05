Александра Саснович (WTA: 119) пробилась в 1/8 финала турнира категории International в итальянском Палермо. В первом раунде основной сетки третья ракетка Беларуси одержала неожиданную победу над бельгийкой Элизе Мертенс (WTA: 23) в двух партиях – 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
В силу рейтинга Мертенс получила от организаторов соревнований пятый номер посева и считалась одной из наиболее явных претенденток на то, чтобы пройти далеко по сетке. Однако Саснович остановила бельгийку. Причем сделала это достаточно уверенно.
Первая партия поначалу складывалась в пользу Мертенс. Сделав брейк, она вела 3:1. Однако из шести последующих геймов Элизе выиграла лишь один.
Такое развитие событий, похоже, выбило ее из колеи. И в дальнейшем преимущество Саснович было неоспоримым. Как и в первом сете, во втором Александра сделала два брейка. Но при этом на своей подаче не отдала ни одного гейма.
Выход в четвертьфинал Александра Саснович сегодня вечером оспорит с итальянкой Жасмин Паолини (WTA: 95).
По пути в основную сетку этих соревнований с призовым фондом $ 202 250 белоруска, напомним, преодолела три раунда квалификации. Она последовательно обыграла россиянку Анастасию Комардину (WTA: 201) – 7:5, 6:2, Терезу Мартинцову из Чехии (ATP: 133) – 6:3, отказ и испанку Лару Арруабаррену (WTA: 149) – 7:5, 7:6 (7:2).
Фото: wtatennis.com
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Обыграв Мертенс, Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Палермо
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