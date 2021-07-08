Обязательная или практически обязательная вакцинация граждан ряда профессий от коронавирусной инфекции действует по меньшей мере в 34 регионах России, информирует ТАСС.
– У нас на текущий момент около 34 регионов, которые ввели обязательную либо квазиобязательную вакцинацию<...> Дальше по сферам деятельности, конечно, топ – на первом месте в основном в регионах – это сфера услуг, торговля, бьюти, общепит, транспорт, такси. Второй блок – это развлечения и физкультура, театры, кинотеатры, летние площадки, массовые мероприятия, и в ряде регионов даже в сфере ЖКХ введены требования по обязательной либо по квазиобязательной вакцинации, – уточнила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Также она отметила, что не во всех населенных пунктах страны прививочная кампания проходит успешно. В ряде регионов наблюдается дефицит препаратов против COVID-19, а в некоторых существует недостаток пунктов вакцинации.
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Обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан ввели в 34 регионах России
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