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Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Появилась информация о номинантах на премию за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус». Претендентов назвали сегодня, трансляция велась на сайте награды. Об этом сообщает ТАСС.


Известно, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за достижения в кинематографе будет удостоена американская актриса, обладательница четырех «Оскаров» 83-летняя Джейн Фонда. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена режиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату шести премий Emmy 98-летнему Норману Лиру.

«Лучший драматический фильм»

«Отец» (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера 
«Земля кочевников» (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао   
«Манк» (Mank, 2020) Дэвида Финчера
«Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел
«Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7, 2020) режиссера Аарона Соркин

«Лучший телесериал (комедия или мюзикл)»

«Великая» (The Great, 2020)
«Эмили в Париже» (Emily in Paris, 2020)
«Бортпроводница» (The Flight Attendant, 2020)
«Шиттс Крик» (Schitt's Creek, 2015-2020)
«Тед Лассо» (Ted Lasso, 2020)

«Лучший режиссер»

Дэвид Финчер («Манк»)
Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»)
Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»)

«Лучший драматический телесериал»

«Мандалорец» (The Mandalorian, 2019)
«Корона» (The Crown, 2016-2020)
«Озарк» (Ozark, 2017-2020)
«Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country, 2020)
«Рэтчед» (Ratched, 2020)

«Лучшая комедия или мюзикл»

«Борат-2» (2020) режиссера Джейсона Уолинера
«Гамильтон» (2020) режиссера Томаса Каила
«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020) режиссера Макса Барбакова
«Выпускной» (2020) режиссера Райана Мерфи
«Мьюзик» (2021) режиссер - певица Sia

78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год пройдет 28 февраля 2021 года. Из-за пандемии COVID-19 она состоится в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из банкетного зала Rainbow Room в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля Beverly Hilton в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). 

Премия «Золотой глобус» была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года. Первая церемония награждения прошла в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, далее на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. 

Фото: rbc.ru
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