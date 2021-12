Объявлен главный музыкант года

Главным музыкантом года IT-корпорации посчитала The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе). Его альбом After Hours побил рекорд по числу предварительных скачиваний на Apple Music, а вошедший в него трек Blinding Lights попал в двадцатку самых известных песен всех времен по версии сервиса Shazam.- высказался о своем успехе артист.Главным прорывом года признали Оливию Родриго. Она же обошла конкурентов в номинациях «Лучший альбом» и «Лучшая песня». Речь идет о релизе SOUR и треке drivers license.Мультиинструменталистка H.E.R. забрала приз в номинации «Лучший автор». Главным российским исполнителем признали Скриптонита.Ранее Spotify подвел итоги года и назвал самых популярных музыкантов в мире. В пятерку вошли Bad Bunny, Тейлор Свифт, BTS, Дрейк и Джастин Бибер.Фото: РБК