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Объявлен главный музыкант года

Назван музыкант года по версии третьей ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на  сайт компании Apple.


Главным музыкантом года IT-корпорации посчитала The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе). Его альбом After Hours побил рекорд по числу предварительных скачиваний на Apple Music, а вошедший в него трек Blinding Lights попал в двадцатку самых известных песен всех времен по версии сервиса Shazam.

- Я благодарен за такую честь и хочу поблагодарить Apple за поддержку не только моей работы, но и музыки новых исполнителей, для которых важно, чтобы их находили и продвигали, - высказался о своем успехе артист.

Главным прорывом года признали Оливию Родриго. Она же обошла конкурентов в номинациях «Лучший альбом» и «Лучшая песня». Речь идет о релизе SOUR и треке drivers license.

Мультиинструменталистка H.E.R. забрала приз в номинации «Лучший автор». Главным российским исполнителем признали Скриптонита.

Ранее Spotify подвел итоги года и назвал самых популярных музыкантов в мире. В пятерку вошли Bad Bunny, Тейлор Свифт, BTS, Дрейк и Джастин Бибер.

Фото: РБК
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