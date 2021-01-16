Обозреватель ОНТ Тур: работать в последние месяцы нужно было на 110 процентов, иначе была бы большая беда

Такое мнение корреспонденту sb.by высказал политический обозреватель ОНТ Игорь Тур, награжденный сегодня медалью Франциска Скорины.



– Эта награда особо ценна после сложного, но важного 2020 года, – прежде всего подчеркнул он. – Она означает, что мы хорошо поработали. Будет нескромно считать ее признанием каких-то заслуг, но государство отметило рвение. Соответственно, рвение нужно продолжать.



Игорь Тур, кроме того, добавил: 2020 год выдался для него интересным.



– Работать нужно было на 110 процентов, потому что в противном случае была бы большая беда. Это было время, когда в сторону отошло все остальное, начиная от личной жизни и заканчивая сторонними рабочими проектами. Нужно было сделать все возможное, чтобы объяснить, что происходит и что может произойти. Что чувствую сейчас? Адреналин. Когда ты входишь в бешеный рабочий темп, тебе уже сложно остановиться, даже если бы ты этого захотел. Даже во сне ты постоянно прокручиваешь в голове, что еще можешь сделать. А вот добавила ли мне дополнительного адреналина медаль, пока сказать не могу.