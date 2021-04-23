Актуальный список адресов подвоза воды в районы столицы, которые пострадали в результате аварии на трубопроводе, размещен в Telegram-канале "Минск.Официально".
Набрать чистой воды можно по адресам: ул. Горовца, 34; ул. Козыревская, 15; ул. Аэродромная, 5; ул. Чкалова, 16; ул. Асаналиева, 9.
По мере необходимости бочки направляют и в иные точки, также машины с водой периодически уезжают из мест дислокации на дозаправку.
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Обновлен список адресов подвоза воды в пострадавшие от аварии районы Минска
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