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Обновлен перечень санаториев для оздоровления за счет бюджетных средств

Совет Министров принял постановление от 26 октября 2021 года № 610 "О перечнях санаторно-курортных и оздоровительных организаций". Актуальный список санаториев опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Архивное фото

Так, правовым актом установлены перечни санаторно-курортных и оздоровительных организаций для реализации населением права на лечение и оздоровление с использованием средств республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, а также подобных организаций, их обособленных подразделений, обороты по реализации на территории Беларуси путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление которыми освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Первый перечень состоит из 155 организаций, во втором их 156. Среди них государственное лечебно-оздоровительное учреждение "Санаторий "Сосны" Управления делами Президента, государственное учреждение "Республиканский санаторий "Белая Вежа" для ветеранов войны, труда и инвалидов", ОАО "Санаторий "Озерный", ОАО "Санаторий "Ружанский", ОАО "Санаторно-курортная организация "Брестагроздравница", а также дочерние унитарные предприятия "Детский санаторий "Свислочь", "Санаторий "Летцы", "Санаторий "Нарочанка" и "Санаторий "Буг".

Также некоторые постановления Правительства признаются утратившими силу.

Документ вступил в силу после его официального опубликования.
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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