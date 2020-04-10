Обман по переписке и неуклюжая правда. Спектакль «Любовь. Собака@ Точка.ru» на театральной неделе с «СБ»

Образ из сети часто отличается от того, что видишь собственными глазами. Многие из нас сталкивались с этой истиной на собственном примере. А сегодня с неловкостью и разрушенными мечтами боролись актеры Минского областного драматического театра в рамках онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid, который собрал уже более двух миллионов просмотров.

Завязка истории краткая и понятная: герои, знакомые только по переписке и паре звонков, решают встретиться в реальности. Кажется, что они созданы друг для друга: известный пластический хирург с огромным состоянием и успешная бизнес-вумен в сфере недвижимости. Оба харизматичные и красивые, чуть ли не модели. Что может пойти не так?













Оказывается, все, и это ясно с первой встречи пары. Герои друг другу врали, и ложь начинает вскрываться. Сначала в деталях. После идеальные образы разрушаются до основания, и влюбленным приходится встретиться с реальностью. Выясняя правду, герои узнают, что даже не переписывались друг с другом до встречи — вместо них этим занимались друзья. Смущенная пара проводит дни в попытках не ссориться и решить общую проблему, стараясь не загреметь в суд с заведомо проигрышным делом. В итоге влюбленные с успехом превращают угрозы адвоката в съемку собственного реалити-шоу и остаются довольны тем, что судьба решила свести их друг с другом.









Сюжет пьесы незамысловатый, декорации небогаты, спецэффектов почти нет. Все внимание зрителя концентрируется на двух героях, их чувствах и переживаниях. И с этой ролью актеры справились блестяще: неловкость ситуации передается даже через экран. Людмила Рощина и Сергей Корзей со сцены казались обычными людьми, рассказывающими комичную, но искреннюю историю своей любви.

И в этом мнении мы солидарны со зрителями трансляции в социальных сетях. В комментариях к стриму спектакля не раз отметили хорошую актерскую игру и забросали артистов смайликами в виде цветов — букетами в онлайн-формате.

Театральный марафон завершится стримом спектакля «Фальшивая нота» завтра в 18.00. Посмотреть выступление можно на сайте https://www.sb.by. Социальная сеть Одноклассники тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Беларусь Сегодня» в ОК транслируются все спектакли, так что насладиться игрой любимых актеров можно, не выходя из соцсети.

Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики — около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25—45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.