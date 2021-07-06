Найдены обломки пассажирского самолета Ан-26, который ранее пропал на Камчатке, передает ТАСС.
– Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать, – уточнил информацию гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.
До этого об обнаружении обломков самолета агентству рассказал источник в экстренных службах.
– Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета, – обратил внимание собеседник ТАСС.
Согласно предварительной информации, при крушении все люди, находившиеся на борту, погибли.
Фото: МЧС России
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Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 найдены
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