На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26

Фото из архива РИА Новости

Инцидент произошел днем 6 июля. Спасателям поступило сообщение о то, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, перестал выходить на связь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 28 человек, из них 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.Авиакомпания "Камчатские авиалинии" крушение пока не подтвердила.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.