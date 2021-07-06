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На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26

Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время. На его борту находится более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. 

Фото из архива РИА Новости

Инцидент произошел днем 6 июля. Спасателям поступило сообщение о то, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, перестал выходить на связь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 28 человек, из них 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. 

Авиакомпания "Камчатские авиалинии" крушение пока не подтвердила.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. 
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