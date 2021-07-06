Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время. На его борту находится более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Фото из архива РИА Новости
Инцидент произошел днем 6 июля. Спасателям поступило сообщение о то, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, перестал выходить на связь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 28 человек, из них 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.
Авиакомпания "Камчатские авиалинии" крушение пока не подтвердила.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26
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