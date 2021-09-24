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Областные и Минский городской советы депутатов получили дополнительные полномочия

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №366 "О закупках при строительстве объектов, включенных в инвестиционные программы областей и Минска". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 


В соответствии с документом областным и Минскому городскому Совету депутатов предоставляются полномочия на определение генеральных проектной и подрядной, инженерной организаций (из числа государственных) для строительства объектов, включенных в региональные инвестиционные программы.

При возведении таких объектов названные организации могут приобретать товары, работы, услуги за счет бюджетных и приравненных к ним средств с применением процедуры закупки из одного источника.

Реализация этих полномочий позволит сократить сроки и снизить стоимость проектирования и строительства объектов, включенных в региональные инвестиционные программы, а также ограничить участие в процедурах закупок недобросовестных поставщиков и подрядчиков.

Фото: архив БЕЛТА
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