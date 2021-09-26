Областные «Дажынкі-2022» пройдут в Столбцах

К празднику Копыль значительно преобразился: обновлены фасады зданий, проведены масштабные ремонты, благоустроены улицы и скверы. Это, безусловно, послужит импульсом дальнейшего развития края.подчеркнулВ свою очередь, держа в руках символический сноп, отметил:Конечно, хочется поблагодарить хозяев мероприятия за праздник, большой объем работы был ими проделан. Мы также с замиранием и легкой завистью смотрим на развитие Копыльского района в последние годы, как в отрасли растениеводства, так и в животноводстве. Постепенно сокращаем отставание по средним удоям молока на корову. Это для нас стимул к дальнейшему развитию. Производственных успехов! И до встречи в Столбцах!