Областные «Дажынкі-2022» пройдут в Столбцах

На фестивале-ярмарке тружеников села Минской области «Дажынкі-2021» состоялась церемония передачи большого снопа, как символа проведения праздника. В следующем году торжество состоится в Столбцах.
К празднику Копыль значительно преобразился: обновлены фасады зданий, проведены масштабные ремонты, благоустроены улицы и скверы. Это, безусловно, послужит импульсом дальнейшего развития края.
- Принимать гостей - дело почетное, ответственное. Мы постарались сделать все, чтобы жителям и гостям райцентра было комфортно, интересно на нашей хлебосольной земле. Аграрная отрасль - основа экономики района. Благодаря единству, слаженности в работе, организованности и профессионализму хлеборобов мы достойно провели уборку урожая, внесли весомый вклад в каравай Минской области, - подчеркнул председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик.
В свою очередь председатель Столбцовского райисполкома Денис Колесень, держа в руках символический сноп, отметил:
- Сегодня меня переполняют эмоции. Кто бы что не говорил, но самый ценный и денежный приз любых «Дажынак» - сноп эстафеты. Для нас это по-настоящему историческое событие, подготовку к которому мы уже начали. Постараемся сделаем все возможное, для того, чтобы оправдать оказанное доверие, как в благоустройстве нашего региона, так и в производственных показателях.
Конечно, хочется поблагодарить хозяев мероприятия за праздник, большой объем работы был ими проделан. Мы также с замиранием и легкой завистью смотрим на развитие Копыльского района в последние годы, как в отрасли растениеводства, так и в животноводстве. Постепенно сокращаем отставание по средним удоям молока на корову. Это для нас стимул к дальнейшему развитию. Производственных успехов! И до встречи в Столбцах!