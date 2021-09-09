Нутрициолог объяснила, в чем польза разных видов мяса

Мясо – один из важнейших продуктов в рационе большинства людей. Оно отлично насыщает, наполняет энергией, содержит множество витаминов, минералов и белка. Коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале рассказала, в чем польза разных видов мяса.
Специалист подчеркнула, что внимание стоит обратить на то, как мясо усваивается в организме.
– Курица и индейка усваиваются намного легче, чем свинина и говядина. То есть гораздо проще происходит процесс разложения до аминокислот и организм тратит намного меньше ресурсов, – пояснила она.
По ее словам, мясо диких животных в разы полезнее фабричных, потому что они имеют более разнообразное питание.
– Куриное мясо – это прекрасный источник аминокислоты триптофан и других аминокислот, особенно если птица получает хорошее питание, например траву, сено или заготовленный комбикорм. Но индейка полезнее, чем курица, потому что в ней меньшее содержание антибиотиков: эта птица хуже их переносит. Оба вида мяса не содержат железо, – объяснила Ксения Черная.
Нутрициолог отметила, что в утином мясе содержится много полезных жиров.
– Свинина незаслуженно попадает в топ самого плохого мяса. Но это не так, особенно если речь идет о домашней свинине. На самом деле это диетическое мясо, правда, все зависит от части. Есть более жирные вырезки, есть диетические. Максимальную пользу такое мясо дает молодому организму, чем старше мы становимся, тем больше мы должны снижать употребление животного белка как основы нашего рациона. Нужно сокращать красные виды мяса, переходить на белое либо на рыбу и яйца, – дала совет она.
Специалист добавила, что молодое мясо говядины или баранины – самое полезное за счет содержания легкоусвояемых белков, микро- и макроэлементов. Отварная говядина, кстати, отлично помогает выводить излишки жидкости из организма и нормализовать работу сердца.
Фото: pixabay.com