Ну ты и сухарь! Три самых безэмоциональных знака зодиака

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Дева



Представители данного знака зодиака не полностью бесчувственны, но, к сожалению, им свойственно скрывать множество эмоций. Наряду с очень рассудительным характером, Девы слишком холодны к окружающим людям. Им редко когда есть дело до чужих проблем, а тем более чувств. Они просто закрывают глаза и делают вид, что ничего не замечают. Искренних чувств от Дев не стоит ожидать, они на это не способны. Они руководствуются не собственными желаниями и побуждениями, а тем, как поступают все, то есть частенько идут на поводу у большинства мнений.



Водолей



Люди, рождённые под созвездием Водолея, очень тщательно скрывают свой бездушный характер. Хотя порой кажется, что они безумно чувственные и способны сопереживать каждому, кто захочет поделиться своими проблемами. На самом деле, все эти сожаления и эмоциональная ответная реакция – не более, чем просто отличная актёрская игра. Люди данного знака является прекрасным друзьями для веселых мероприятий, вечеринок, посиделок, но ждать поддержки в трудную минуту от них точно не стоит.



Козерог



Лидирующее место по эмоциональной черствости занимают Козероги. Они очень сильно отличаются своим холодным расчётом и порой бесчувственным поведением. Представители данного знака просто не умеют выставлять свои эмоции напоказ другим людям, иногда даже самым родным и близким. В действительности, Козероги не являются такими толстокожими и колючими, ведь в глубине души они также переживают, как и остальные люди. Только они не привыкли тратить свои силы на бесполезные эмоции, и не важно, свои это эмоции или чужие. Все Козероги являются довольно расчетливыми и хладнокровными людьми.