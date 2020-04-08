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  2. Новый начальник Витебского облздрава: нужно упорядочить работу медиков

Новый начальник Витебского облздрава: нужно упорядочить работу медиков

Сейчас нужно упорядочить работу медиков, сказал новый начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, пишет БЕЛТА.

Михаил Вишневецкий приступил к руководству управлением в непростое время, в таких обстоятельствах и задачи стоят соответствующие. "На сегодняшний день надо упорядочить работу медиков, чтобы они побеспокоились и о себе. Нужно ограничить их контакты: находясь рядом с заболевшими коронавирусной инфекцией, медицинские работники могут приносить ее в свои семьи. Также среди первоочередных вопросов — обеспечение всех медиков средствами индивидуальной защиты. С лекарствами в медучреждениях все нормально, этот вопрос находится под контролем", — сказал начальник облздрава.

Говоря о визите экспертов ВОЗ в Беларусь, Михаил Вишневецкий обратил внимание, что все учреждения здравоохранения Витебской области должны быть готовы к приезду делегации. Специалисты смогут посмотреть, какая ситуация в регионе. "Нужно понимать, что в это время всегда бывает подъем респираторных инфекций. Из-за теплой зимы он сместился. Пока мы еще на подъеме, но, думаю, скоро выйдем на плато, и пойдет снижение", — добавил он.

Очередное заседание областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции состоялось 8 апреля в Витебском облисполкоме. На нем представили нового начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого. До этого он занимал пост замначальника Минского облздрава.

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