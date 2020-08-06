Новый метеорологический радиолокатор открылся сегодня в аэропорту Гродно. Об этом sb.by рассказали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Выступая на открытии, глава природоохранного ведомства Андрей Худык отметил, что создание эффективной сети радиолокационных наблюдений в аэропортах страны поможет повышению качества прогнозов и улучшению обслуживания потребителей Белгидромета.

– Развитие сети метеорологических радиолокаторов на территории Беларуси позволит создать единое радиолокационное поле и увеличить заблаговременность и точность штормовых предупреждений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, обеспечивать безопасность полетов гражданской авиации. Возможно будет в режиме реального времени отследить информацию о местоположении и перемещении мезомасштабных облачных образований, возникновении зон интенсивных осадков, фиксировать зоны опасных явлений, в том числе гроз, града, шквалов, следить за их развитием и перемещением. Он поможет оперативно отслеживать и прогнозировать изменения погодных условий.

Напомним, что мероприятие проходит в рамках Плана мероприятий по повышению качества прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу на 2018–2020 годы в соответствии с поручением Главы государства для повышения качества прогнозов погоды. В этом году запланированы также ввод метеорологического радиолокатора в Бресте, завершение модернизации коммуникационных сетей, обновление компьютерной техники. Андрей Худык выразил уверенность, что все задачи, которые стоят перед Белгидрометом, будут выполнены.