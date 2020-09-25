Новый филармонический сезон откроется 1 октября

Фото из архива

Фото из архива

Белорусская государственная филармония постепенно возвращается к активной деятельности, вынужденно прерванной в связи с пандемией коронавируса. Гала-концерт 1 октября объединит соскучившихся по зрителям музыкантов ведущих коллективов: нас ждет выступление Государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Анисимова, Государственного камерного оркестра под управлением Евгения Бушкова, Государственного камерного хора под руководством Натальи Михайловой и Государственной академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы (главный дирижер – Ольга Янум).– сообщили в учреждении.Программа гала-концерта также разнообразна, примечательно обилие не только проверенной классики, но и ценимой меломанами музыки современных авторов. Так, в исполнении Государственного камерного оркестра и Государственного камерного хора прозвучит произведение выдающегося современного аргентинского композитора Мартина Пальмери – «Магнификат» для солистов, хора, фортепиано и бандонеона с оркестром. Музыка Пальмери объединяет классические принципы композиции с аргентинскими национальными мотивами.Во втором отделении Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова исполнит «Симфонию псалмов» Игоря Стравинского для оркестра, хоровой капеллы, детского хора и фортепианного дуэта, произведения Станислава Монюшко, Льва Абелиовича, Золтана Кодаи, концерт для органа с оркестром Георга Генделя. Важным акцентом программы станет первое исполнение концертино для валторны с оркестром белорусского композитора Андрея Мдивани.