Новый филармонический сезон откроется 1 октября

Открытие 83-го сезона Белорусской государственной филармонии пройдет 1 октября. Символично, что дата совпадает с празднованием во всем мире Международного дня музыки. В программе концерта как широко известная мировая классика, так и премьеры сочинений белорусских композиторов.
Фото из архива
Белорусская государственная филармония постепенно возвращается к активной деятельности, вынужденно прерванной в связи с пандемией коронавируса. Гала-концерт 1 октября объединит соскучившихся по зрителям музыкантов ведущих коллективов: нас ждет выступление Государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Анисимова, Государственного камерного оркестра под управлением Евгения Бушкова, Государственного камерного хора под руководством Натальи Михайловой и Государственной академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы (главный дирижер – Ольга Янум).
– Идея отметить Международный день музыки громким открытием сезона, объединив четыре коллектива и 11 солистов на родной сцене принадлежит генеральному директору Белгосфилармонии Александру Никите, который открывает свой первый сезон в качестве руководителя, – сообщили в учреждении.
Фото из архива
Программа гала-концерта также разнообразна, примечательно обилие не только проверенной классики, но и ценимой меломанами музыки современных авторов. Так, в исполнении Государственного камерного оркестра и Государственного камерного хора прозвучит произведение выдающегося современного аргентинского композитора Мартина Пальмери – «Магнификат» для солистов, хора, фортепиано и бандонеона с оркестром. Музыка Пальмери объединяет классические принципы композиции с аргентинскими национальными мотивами.
Во втором отделении Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова исполнит «Симфонию псалмов» Игоря Стравинского для оркестра, хоровой капеллы, детского хора и фортепианного дуэта, произведения Станислава Монюшко, Льва Абелиовича, Золтана Кодаи, концерт для органа с оркестром Георга Генделя. Важным акцентом программы станет первое исполнение концертино для валторны с оркестром белорусского композитора Андрея Мдивани.
Опубликовано:
275
Новый филармонический сезон откроется 1 октября
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр ГОРБАШ