Теперь ведущим телеигры "Форт Боярд" будет актер Сергей Бурунов. Съемки программы от телеканала "СТС" уже стартовали во Франции. Об этом информирует ТАСС.
– Во Франции стартовали съемки новых выпусков приключенческого шоу СТС "Форт Боярд". Предыдущий сезон посмотрел каждый пятый телезритель России. Сергей Бурунов, выступая впервые в таком качестве, пришел на смену прежнему ведущему телешоу Сергею Шнурову, – прокомментировали в пресс-службе.
Шнуров признался, что хочет внести в проект больше юмора, освежить его. При этом он заверил, что не будет копировать тех, кто ранее был ведущим. Предложение вести шоу, по его словам, очень ответственное.
Фото: afisha.ru
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Новым ведущим телеигры "Форт Боярд" стал Сергей Бурунов
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