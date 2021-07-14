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Новым ведущим телеигры "Форт Боярд" стал Сергей Бурунов

Теперь ведущим телеигры "Форт Боярд" будет актер Сергей Бурунов. Съемки программы от телеканала "СТС" уже стартовали во Франции. Об этом информирует ТАСС.


– Во Франции стартовали съемки новых выпусков приключенческого шоу СТС "Форт Боярд". Предыдущий сезон посмотрел каждый пятый телезритель России. Сергей Бурунов, выступая впервые в таком качестве, пришел на смену прежнему ведущему телешоу Сергею Шнурову, – прокомментировали в пресс-службе. 

Шнуров признался, что хочет внести в проект больше юмора, освежить его. При этом он заверил, что не будет копировать тех, кто ранее был ведущим. Предложение вести шоу, по его словам, очень ответственное.  

Фото: afisha.ru
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