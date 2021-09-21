Новые возможности и ограничительные меры. Проект указа «Об использовании семейного капитала» будет дорабатываться – Костевич

Об этом журналистам рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя итоги совещания Президента с руководством Совета Министров. В частности, один из рассматриваемых документов был проект указа «Об использовании семейного капитала».
Как уточнила Ирина Костевич, семейный капитал – это супермера для стимулирования третьих и последующих детей в белорусских семьях. Программа работает с 2015 года и уже показывает свою эффективность: число многодетных семей за последние 10 лет в стране увеличилось вдвое. С 2020 года появилась возможность использовать средства семейного капитала досрочно.
– Сегодня почти 40 тысяч депозитных счетов пошли на досрочное использование. Всего с 2015 года было назначено 104 тысячи депозитных счетов. Это 824 миллиона долларов и 484 миллиона рублей. Вот такой огромный ресурс государство положило нашим многодетным семьям на депозитные счета, – привела цифры министр.
Вместе с тем в рамках диалоговых площадок, которые проходили по всей стране, многодетные семьи указывали, в чем еще можно расширить использование семейного капитала. Одно из предложений – использование на погашение займа (кредита) на строительство, выданного организаций, в которой работает один из родителей. Еще одна инициатива – использовать средства на приобретение доли жилого помещения, в результате чего семья становится собственником всего помещения.
Одновременно в документе предусмотрены и ограничительные меры с тем, чтобы не допустить нецелевое использование бюджетных средств при приобретении жилья. Кроме того, появится норма, позволяющая использовать семейный капитал на приобретение средств социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата.
– Эти меры в основном поддержаны, но Глава государства поставил задачу еще раз внимательно посмотреть документ. Самое главное, чтобы по каждой из мер по досрочному использованию семейного капитала это было на контроле у органов исполнительной власти на местах. Они принимают решения, и они несут ответственность за те шаги, которые мы принимаем по досрочному использованию семейного капитала. Документ будет дорабатываться, мы оперативно это будем делать вместе с облисполкомами, – уточнила Ирина Костевич.
Отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить семейный капитал в случае рождения второго ребенка (ранее о такой возможности в министерстве говорили), министр заметила, что от идеи ведомство не отказывается. Однако реализация такой задумки пока слишком дорогая.
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