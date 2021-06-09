"Новогрудок для жизни (чат)" в Telegram признан экстремистским

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Прокуратура Новогрудского района проанализировала сообщения в чате и установила, что в них размещены призывы к экстремистской деятельности: несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, актам вандализма и хулиганству, а также насильственным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел, рассказали в прокуратуре.Отмечается, что доступ к информации чата без ограничений мог получить любой желающий. Администрация канала не предотвратила распространение публикаций экстремистской направленности.На основании Закона "О противодействии экстремизму" прокурор Новогрудского района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции Telegram-чата "Новогрудок для жизни (чат)" экстремистскими материалами. Суд Новогрудского района удовлетворил заявление прокурора полностью и допустил немедленное исполнение принятого решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения чата в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.