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  2. Новогодний рейд с Дедом Морозом и Снегурочкой провели сотрудники Дзержинского РОВД

Новогодний рейд с Дедом Морозом и Снегурочкой провели сотрудники Дзержинского РОВД

Праздничный предновогодний рейд с представителями ОГАИ и ИДН Дзержинского райотдела милиции задержался. Оказалось, косуля попала под колеса водителя возле деревни Путчино. Инспектор ДПС Александр Рубин выехал на место оформлять происшествие. К счастью, водитель не пострадал. Зимняя дорога требует особого внимания и навыков, чтобы избежать подобных неприятных случайностей. 


И вот все в сборе. Сотрудники милиции подготовились к профилактической акции, на время сменив официальную форму. Вместо полосатого жезла у лейтенанта милиции Александра Рубина – сверкающий посох Деда Мороза, а начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ксения Цупрун примерила костюм Снегурочки.  Оказалось, в райотделе служит инспектор ДПС ОГАИ Евгений Солодуха, он также выехал в рейд.   Из практики дежурств ему особенно запомнился случай, когда пьяный водитель врезался в первый день нового года в ограждение на трассе. Поэтому задачей участников рейда было отследить, все ли вовремя сменили летнюю резину на зимнюю. Все водители оказались дисциплинированными.


- Аварийность в зимний период растет всегда, а в целом с начала года у нас в районе произошло 21 серьезное ДТП, - привел цифры начальник ОГАИ Дзержинского РОВД Андрей Гордевич. Три человека погибли, 22 получили телесные повреждения. 

Особенно обидно, что среди жертв ДТП есть подросток, 16-летний мальчик. Сейчас проводится сразу две акции, посвященные безопасности детей: «Ребенок – главный пассажир» и «Безопасные каникулы». Поэтому участники рейда пообщались и подарили подарки водителям с детьми. Фликеры также вручили пожилым жителям деревни Станьково Дзержинского района.









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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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