Новогодний рейд с Дедом Морозом и Снегурочкой провели сотрудники Дзержинского РОВД









И вот все в сборе. Сотрудники милиции подготовились к профилактической акции, на время сменив официальную форму. Вместо полосатого жезла у лейтенанта милиции Александра Рубина – сверкающий посох Деда Мороза, а начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ксения Цупрун примерила костюм Снегурочки. Оказалось, в райотделе служит инспектор ДПС ОГАИ Евгений Солодуха, он также выехал в рейд. Из практики дежурств ему особенно запомнился случай, когда пьяный водитель врезался в первый день нового года в ограждение на трассе. Поэтому задачей участников рейда было отследить, все ли вовремя сменили летнюю резину на зимнюю. Все водители оказались дисциплинированными.- привел цифрыОсобенно обидно, что среди жертв ДТП есть подросток, 16-летний мальчик. Сейчас проводится сразу две акции, посвященные безопасности детей: «Ребенок – главный пассажир» и «Безопасные каникулы». Поэтому участники рейда пообщались и подарили подарки водителям с детьми. Фликеры также вручили пожилым жителям деревни Станьково Дзержинского района.