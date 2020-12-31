Новогоднее настроение – каждому ребенку! Витебское областное отделение Белорусского детского фонда присоединилось к акции «Наши дети»

Директор Витебского областного отделения Белорусского детского фонда Ольга Обухова привезла подарки от спонсоров в детские дома семейного типа Оршанского и Витебского районов.
Детям из семей Пашканец, Дашкевич, Морозовых, Королевых Оршанского района Ольга Олеговна вручила новогодние кондитерские наборы, а родителям-воспитателям – предметы быта и технику. Также семьи получили вкусную и полезную продукцию от предприятия «ОршаСырЗавод».
В Территориальном центре социального обслуживания населения Оршанского района директор областного отделения фонда преподнесла новогодние наборы детям с особенностями развития.
В детских домах семейного типа Витебского района директор Витебского областного отделения Белорусского детского фонда побывала вместе со студентами Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. Они подготовили для семей Тереховых, Дивак и Шелобановых игрушки, настольные игры, сувениры и другие интересные подарки. От Фонда детские дома семейного типа получили пылесосы, а ребятишки – традиционные наборы сладостей.
– Средства для оплаты пылесосов предоставило Витебское предприятие «Белкаролин», которое уже не в первый раз оказывает Фонду спонсорскую помощь в преддверии новогодних праздников, – отметила Ольга Обухова.
И другие предприятия оказывают Детскому фонду спонсорскую помощь в рамках акции «Наши дети». Производственное объединение «Энергокомплект» передало сертификат на 25 000 рублей для приобретения технологического оборудования пищеблока Богушевского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития. В учреждение передадут морозильные шкафы, посудомоечную машину, котел, морозильный ларь и другое.
– Акция продолжается. Новогодние кондитерские наборы получат дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, сладкие подарки, посуда и другие предметы быта приедут и в детские дома семейного типа из Городокского, Ушачского и Бешенковичского районов, – добавила Ольга Обухова.
Фото предоставлено Витебским областным отделением Белорусского детского фонда
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Новогоднее настроение – каждому ребенку! Витебское областное отделение Белорусского детского фонда присоединилось к акции «Наши дети»
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