Новогоднее настроение – каждому ребенку! Витебское областное отделение Белорусского детского фонда присоединилось к акции «Наши дети»

В Территориальном центре социального обслуживания населения Оршанского района директор областного отделения фонда преподнесла новогодние наборы детям с особенностями развития.В детских домах семейного типа Витебского района директор Витебского областного отделения Белорусского детского фонда побывала вместе со студентами Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. Они подготовили для семей Тереховых, Дивак и Шелобановых игрушки, настольные игры, сувениры и другие интересные подарки. От Фонда детские дома семейного типа получили пылесосы, а ребятишки – традиционные наборы сладостей.– отметила Ольга Обухова.И другие предприятия оказывают Детскому фонду спонсорскую помощь в рамках акции «Наши дети». Производственное объединение «Энергокомплект» передало сертификат на 25 000 рублей для приобретения технологического оборудования пищеблока Богушевского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития. В учреждение передадут морозильные шкафы, посудомоечную машину, котел, морозильный ларь и другое., – добавила Ольга Обухова.Фото предоставлено Витебским областным отделением Белорусского детского фонда