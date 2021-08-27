Новобранцы Могилевского института МВД приняли присягу

Курсанты учебного сбора Могилевского института МВД принесли присягу на верность Родине и народу у памятника батальону милиции капитана К. Г. Владимирова, героически защищавшему город Могилев в дни Великой Отечественной войны у деревни Гаи Могилевской области.

Среди принявших решение служить в МВД много продолжателей семейных династий сотрудников органов внутренних дел и выпускников кадетских училищ.

С приветственным словом к новобранцам обратился заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Геннадий Казакевич:

– Сегодня для Могилевского института МВД, как и для всей системы органов внутренних дел Республики Беларусь, знаменательное событие – новое пополнение сотрудников приносит присягу, дает клятву на верность своему народу и избранной профессии. От имени руководства Министерства внутренних дел Республики Беларусь сердечно поздравляю вас с этим праздником!

Милицейская профессия предъявляет к вам, посвятившим себя делу борьбы с преступностью, особые требования. Сотрудник должен быть всесторонне развитым, принципиальным и требовательным к себе и окружающим, непримиримым к фактам нарушения закона, а также гуманным и справедливым, смелым в минуту опасности, быстрым в принятии решения.

С уверенностью могу сказать, что только прочные знания, которые можно получить в Могилевском институте МВД, в сочетании со стремлением к постоянному развитию своих возможностей, как раз и могут служить основой вашего профессионального роста. Поэтому желаю профессорско-преподавательскому составу, курсовым офицерам творческого отношения к своему нелегкому, но благородному делу – передачи знаний новому пополнению сотрудников.

Обращаясь к родителям, Геннадий Аркадьевич поблагодарил их за воспитание детей, которые решили связать свою судьбу с тяжелой, но почетной службой в органах внутренних дел:

– Дорогие родители, надеемся, что вы гордитесь их выбором жизненного пути, а они, в свою очередь, смогут во время учебы рассчитывать на вашу дальнейшую поддержку, мудрое родительское слово, будут помнить и выполнять родительский наказ верного служения своему народу.

В завершении своего выступления заместитель министра пожелал принявшим присягу курсантам свято беречь честь и звание сотрудника органа внутренних дел.

Новое пополнение милицейского вуза со знаменательным событием поздравил начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя:

– Вы пришли в милицию в достаточно непростое время, когда в свете прошлогодних событий такие понятия, как верность, преданность долгу и патриотизм, как никогда приобретают особое значение. Поэтому сегодня, когда вы вступаете в сплоченное милицейское братство, произнося слова присяги, запомните свою клятву. Ведь вы возлагаете на себя ответственность перед обществом и государством честно и добросовестно исполнять свои обязанности и стоять на страже Родины.

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