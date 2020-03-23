Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-7 oC
USD: 2.64
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Новая разработка белорусских ученых позволит мгновенно идентифицировать человека по отпечаткам

Новая разработка белорусских ученых позволит мгновенно идентифицировать человека по отпечаткам

Государственный комитет судебных экспертиз планирует внедрить в работу технологии искусственного интеллекта для моментальной идентификации человека по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил председатель ГКСЭ Андрей Швед в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".


"Скоро внедрим технологии искусственного интеллекта. Завершаем разработку системы, сейчас она работает в тестовом режиме. Она позволяет за секунды идентифицировать человека по отпечаткам пальцев. Если то, что мы получили на промежуточном этапе тестирования, будет реализовано полностью, то это будет прорыв", — сказал Андрей Швед.

Разработка принадлежит белорусским ученым. Все детали председатель ГКСЭ раскрывать не стал — коммерческая тайна. При этом, правда, подчеркнул, что результаты действительно впечатляют.

В текущем году планируется также представить новую методику исследований ДНК человека: по биологическому материалу можно будет определить цвет его глаз и волос, возраст, некоторые заболевания. Это сильно сузит поиск подозреваемого.

В целом в распоряжении комитета несколько десятков различных баз. Наиболее известные — база дактилоскопических учетов, ДНК-учетов. Дактилоскопическая база насчитывает более семи миллионов отпечатков пальцев и ладоней. В 2014 году она была модернизирована. Ежегодно эта база дает совпадение по более чем 11,5 тысячи отпечатков, изъятым с мест преступления. В 2019 году внедрена новая система, которая позволяет оперативно передавать отпечаток по закрытым каналам с места происшествия и в течение 10—15 минут получать результат. "Эффект очень хороший: не раз было такое, что оперативные работники еще до завершения осмотра места происшествия получали сведения о предполагаемом преступнике. То есть люди совершали грабеж, не успевали даже распаковать краденое, а милиция приезжала и задерживала их с поличным", — цитирует главу комитета БЕЛТА.

Была модернизирована и база данных ДНК. Ее пополнили новыми образцами, обработали весь массив информации, который долгое время скапливался в правоохранительных органах. Благодаря этой базе удалось раскрыть преступления, которые долгое время казались бесперспективными.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Павел ЧУЙКО
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Новая разработка белорусских ученых позволит мгновенно идентифицировать человека по отпечаткам
Реставратор из Мстиславля возрождает старинные фрески разрушенного Белыничского монастыря
В сеть попали рендеры Huawei Mate 40 Pro с «античелкой»
ГКСЭ планирует внедрить методику исследования растительных наркотиков
Расширение услуг на дому и онлайн-бронирование лекарств в аптеках: как пожилых ограждают от лишних контактов
Сотрудники ГКСЭ ежегодно проводят около 300 тысяч экспертиз
Обелиски великого подвига: "Курган бессмертия" в Кличевском партизанском крае
Apple отменила запрет на продажу больше двух iPhone в одни руки
Около ста иностранных судебных экспертов прошли обучение в ГКСЭ в прошлом году
Звезда бондианы оставит детей без наследства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Совесть
Том Хэнкс рассказал, что идет на поправку
В Минске с 1 апреля дорожают услуги автостоянок
Директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии — о сложных пациентах, ситуации с детской заболеваемостью и новых методах диагностики и лечения туберкулеза
Фотофакт: туман над китайским Аомэнем превратил его в парящий остров
В Березинском заповеднике принимают меры предосторожности в связи с установлением пожароопасного сезона
В Гродненской области уже поступило около 600 заявок от пенсионеров на доставку продуктов на дом
Конкурс на лучшие товары 2020 года объявлен в Беларуси
Как лесхозы зарабатывают на березовом соке
Новое строительство в регионах: от собственных домов до кварталов усадебной застройки
Двадцать четвертый день Великого поста. Блюдо дня
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Прибыль с хозяйским подходом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ