Французский модный дом Cartier, известный в основном по производству часов и ювелирных изделий, представил новую коллекцию женских сумок.
В новой модели креативный директор Марин Юсон модернизировал логотип бренда, освободив его от овала, который ранее часто располагали на сумках Cartier. Теперь металлическая эмалированная застежка представлена в виде двух переплетающихся лент, образующих двойную букву C.
Бренд выпустил аксессуары в самых культовых цветовых вариациях: черная классика, пудровый беж, дикая вишня, яркая фуксия и черная классика. Изделия доступны в двух размерах: мини и нано. Модницам будет из чего выбрать.
Модели сумок Double C de Cartier поступят в продажу уже в апреле.
Фото: cartier.com
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Новая коллекция сумок Double C от Cartier
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