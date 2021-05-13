Нотариусы Витебской области 14–15 мая проконсультируют бесплатно

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В рамках республиканской акции "Моя семья – моя страна" нотариусы проведут консультации многодетных семей, а также семей, имеющих несовершеннолетних детей, по вопросам оформления согласий на выезд ребенка за границу, договоров в отношении недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств семейного капитала; брачных договоров, соглашений о детях, раздела имущества и другим юридическим вопросам.По информации главного управления юстиции Витебского облисполкома, в течение двух дней желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области. Отмечается, что получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".