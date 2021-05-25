Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Беларуси в 2020 году составила 1254,6 рубля, пишет БЕЛТА.
Темп роста реальной заработной платы (этот показатель рассчитывается с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в сравнении с предыдущим годом составил 108,8%.
По данным Национального статистического комитета, в Брестской области среднемесячная зарплата в минувшем году была 1054,6 рубля, в Витебской – 1038,3 рубля, Гомельской–- 1079,4 рубля, Гродненской – 1062,1 рубля, в Минске – 1753,4 рубля, Минской области – 1223,5 рубля, Могилевской – 1010 рублей.
Самый высокий заработок в течение года начислялся работникам сферы информации и связи – 4006,6 рубля. Высокий показатель среднемесячного дохода отмечен и у работников горнодобывающей промышленности – 2065,5 рубля, финансовой и страховой деятельности – 1901,7 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности – 1586,5 рубля.
Отмечается, что меньше 900 рублей в месяц в среднем получали люди, занятые оказанием услуг по временному проживанию и питанию, в образовании, спорте, в сферах творчества, отдыха и развлечений.
В данной статистике учтены и данные микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.
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Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Беларуси в 2020-м составила 1254,6 рубля
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