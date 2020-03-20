Nokia представила новые бюджетные смартфоны

Компания HMD Global, которой теперь принадлежит некогда серьезный бренд Nokia, объявила о выходе сразу нескольких новых бюджетных смартфонов.





Речь идет о Nokia 5.3 и Nokia 1.3. Первый может похвастать четверной основной камерой, а второй — низкой стоимостью и съемным аккумулятором, что стало большой редкостью в последнее время.

Обе модели работают на актуальной версии Android 10, при этом Nokia 5.3 и вовсе порадует покупателей чистой версией операционной системы в рамках программы Android One. Младшая модель Nokia 1.3 получила специальную версию Android 10, адаптированную для работы на дешевых гаджетах.





Что же касается технических характеристик, то Nokia 5.3 получила 6,55-дюймовый HD+ диспей с разрешением 720 на 1600 пикселей, процессор Snapdragon 665, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальную 8-мегапиксельную камеру, четверную основную камеру с датчиками разрешением 13 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор на 4000 мА·ч.

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В основе Nokia 1.3 лежит процессор Snapdragon 215, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 5,7-дюймовый HD+ дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей, основная камера на 8 Мп и съемный аккумулятор емкостью 3000 мА·ч.

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Начало продаж Nokia 5.3 запланировано на второй квартал 2020 года по цене от 189 евро. Младшая модель также появится на рынке в этот период времени по ориентировочной розничной цене 95 евро.