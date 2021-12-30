НОК: выступление на ЕЮОФ поможет молодым хоккеистам в развитии карьеры

Поздравить игроков и тренерский штаб под руководством Андрея Михалева пришли президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и члены исполкома НОК., – сказалотметил, что в стране многое сделано для развития хоккея с шайбой., – сказал Сергей Ковальчук.поблагодарил Национальный олимпийский комитет и Федерацию хоккея Беларуси за возможность представлять нашу страну на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Финляндии.– отметил хоккеист.В Вуокатти белорусская хоккейная команда (U-18) в матчах кругового турнира обыграла сборные России, Чехии, Латвии и заняла итоговое второе место.Зимний ЕЮОФ был перенесен с 2021 года на 20–25 марта 2022 года. Однако в связи с плотным соревновательным календарем было принято решение провести хоккейный турнир среди юношей с 13 по 17 декабря 2021 года. Статус соревнований по хоккею на фестивале был выше, чем в предыдущие годы, в связи с участием юниорских сборных (U-18) – ранее турнир проводился среди игроков (U-17).Фото: пресс-служба НОК