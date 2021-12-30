НОК: выступление на ЕЮОФ поможет молодым хоккеистам в развитии карьеры

В Зале олимпийской славы штаб-квартиры НОК Беларуси 29 декабря состоялось чествование хоккейной команды (U-18) – серебряных медалистов XV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в Вуокатти (Финляндская Республика). Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Поздравить игроков и тренерский штаб под руководством Андрея Михалева пришли президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и члены исполкома НОК.
– Благодаря слаженной работе в команде и индивидуальным действиям вам удалось добиться значимого результата на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Это общий успех. Надеюсь, для вас выступление на ЕЮОФ станет хорошим стартом в профессиональной карьере. Побеждайте и далее, а мы будем в этом вас всячески поддерживать, – сказал президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что в стране многое сделано для развития хоккея с шайбой.
– Позитивные моменты, которые сегодня происходят в нашем хоккее, – это результат работы федерации на протяжении нескольких лет, может, и не такой быстрый результат, как многим бы хотелось, но возвращение в элиту молодежной сборной, серебряные награды фестиваля в Вуокатти показывают хороший уровень наших юных игроков. Многие молодые хоккеисты уже в минском "Динамо" хорошо себя зарекомендовали, а Алексей Протас и вовсе выступает в НХЛ в одном звене с Александром Овечкиным. Спасибо вам всем за вашу работу, – сказал Сергей Ковальчук.
Капитан команды Николай Тишкевич поблагодарил Национальный олимпийский комитет и Федерацию хоккея Беларуси за возможность представлять нашу страну на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Финляндии.
– Мы чувствовали невероятную поддержку и доверие в каждом матче, понимали, что за нас болела вся страна, и это придавало силы и мотивацию показывать наш лучший хоккей в борьбе с ведущими сборными мира. Еще раз большое спасибо всем, кто сделал возможным участие нашей команды в таком значимом международном форуме, спасибо нашим тренерам, врачам, администраторам, партнерам по команде, которые сделали все возможное для достижения общего результата! – отметил хоккеист.
В Вуокатти белорусская хоккейная команда (U-18) в матчах кругового турнира обыграла сборные России, Чехии, Латвии и заняла итоговое второе место.
Зимний ЕЮОФ был перенесен с 2021 года на 20–25 марта 2022 года. Однако в связи с плотным соревновательным календарем было принято решение провести хоккейный турнир среди юношей с 13 по 17 декабря 2021 года. Статус соревнований по хоккею на фестивале был выше, чем в предыдущие годы, в связи с участием юниорских сборных (U-18) – ранее турнир проводился среди игроков (U-17).
Фото: пресс-служба НОК