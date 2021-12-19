Николай Мысливец: традиционное телевидение и традиционная печатная пресса будут жить еще долго

Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявил директор Института социологии НАН Николай Мысливец, комментируя итоги масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем».
Архивное фото
Оценивая результаты ответов респондентов на вопрос «Из каких источников вы получаете информацию о происходящих в стране событиях?», эксперт подчеркнул:
- Даже на основании такого распределения мнений можно, безусловно, делать вывод, что и традиционное телевидение, и традиционная печатная пресса будут жить и будут жить еще долго. Будут жить, наверное, ровно столько, сколько среди нас будут люди, заинтересованные в том, чтобы получать информацию из различных источников информации, из различных каналов.
Гость студии доктор философских наук, профессор, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова в свою очередь добавила:
- Думаю, именно в последнее время, может, даже после августовских событий, на телевидении как средстве массовой информации произошел очень серьезный поворот в плане качества подачи информации. Я думаю, что доверие этой информации зависит от того, насколько профессионально работает телевидение. И приятно думать, что тенденция у нас очень положительная.