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  2. Николай Мысливец: традиционное телевидение и традиционная печатная пресса будут жить еще долго

Николай Мысливец: традиционное телевидение и традиционная печатная пресса будут жить еще долго

Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявил директор Института социологии НАН Николай Мысливец, комментируя итоги масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем».

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Оценивая результаты ответов респондентов на вопрос «Из каких источников вы получаете информацию о происходящих в стране событиях?», эксперт подчеркнул:

- Даже на основании такого распределения мнений можно, безусловно, делать вывод, что и традиционное телевидение, и традиционная печатная пресса будут жить и будут жить еще долго. Будут жить, наверное, ровно столько, сколько среди нас будут люди, заинтересованные в том, чтобы получать информацию из различных источников информации, из различных каналов.

Гость студии доктор философских наук, профессор, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова в свою очередь добавила:

- Думаю, именно в последнее время, может, даже после августовских событий, на телевидении как средстве массовой информации произошел очень серьезный поворот в плане качества подачи информации. Я думаю, что доверие этой информации зависит от того, насколько профессионально работает телевидение. И приятно думать, что тенденция у нас очень положительная.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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