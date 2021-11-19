– Сегодня проведена заключительная дезинфекция и подготовлены к открытию после лечения пациентов с коронавирусом хирургический корпус, в котором находится Городской центр остеомиелитов, хирургическое отделение, отделение травматологии № 4. А также проведена заключительная дезинфекция в изоляторах основного травматологического корпуса, что позволит практически полностью вернуть в плановый режим оказание травматолого-хирургической помощи. Также начинается дезинфекция роддома: мы рассчитываем перейти к работе в смешанном режиме. То есть роддом больницы будет принимать как плановых пациенток в чистой зоне, так и беременных и родильниц с ковидом.
Некоторые отделения 6-й ГКБ Минска переходят на привычный режим работы
Из-за постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в эти дни в 6-й столичной больнице проходит дезинфекция некоторых корпусов и отделений. Об этом рассказал главврач клиники Игорь Юркевич.
– Сегодня проведена заключительная дезинфекция и подготовлены к открытию после лечения пациентов с коронавирусом хирургический корпус, в котором находится Городской центр остеомиелитов, хирургическое отделение, отделение травматологии № 4. А также проведена заключительная дезинфекция в изоляторах основного травматологического корпуса, что позволит практически полностью вернуть в плановый режим оказание травматолого-хирургической помощи. Также начинается дезинфекция роддома: мы рассчитываем перейти к работе в смешанном режиме. То есть роддом больницы будет принимать как плановых пациенток в чистой зоне, так и беременных и родильниц с ковидом.
– Сегодня проведена заключительная дезинфекция и подготовлены к открытию после лечения пациентов с коронавирусом хирургический корпус, в котором находится Городской центр остеомиелитов, хирургическое отделение, отделение травматологии № 4. А также проведена заключительная дезинфекция в изоляторах основного травматологического корпуса, что позволит практически полностью вернуть в плановый режим оказание травматолого-хирургической помощи. Также начинается дезинфекция роддома: мы рассчитываем перейти к работе в смешанном режиме. То есть роддом больницы будет принимать как плановых пациенток в чистой зоне, так и беременных и родильниц с ковидом.