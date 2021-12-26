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Прогноз погоды на 27 декабря: небольшой снег и гололедица

В понедельник 27 декабря в Беларуси ожидаются небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем местами по северу пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет переменных направлений 3-8 м в секунду.

Столбики термометров ночью покажут от 7 до 13 градусов ниже нуля, при прояснениях - до минус 14-17 градусов, днем температура воздуха будет от 3 до 9 градусов мороза .

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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