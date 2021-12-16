Не допустить ухудшения экономических показателей и защитить людей: Лукашенко поставил задачу вертикали власти

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. В частности, он напомнил:
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- Сейчас один из самых непростых этапов в жизни страны - санкции, ковид, попытки расшатать стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей и, самое главное, защитить людей, хотя бы на уровне текущего года сохранить их благосостояние.
Эта задача, обратил внимание Глава государства, касается в буквальном смысле всех присутствующих, именно поэтому совещание проходит широком составе.
- Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций и антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление. Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо, - подчеркнул Президент.