SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Не допустить ухудшения экономических показателей и защитить людей: Лукашенко поставил задачу вертикали власти

Не допустить ухудшения экономических показателей и защитить людей: Лукашенко поставил задачу вертикали власти

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. В частности, он напомнил:

Архивное фото

- Сейчас один из самых непростых этапов в жизни страны - санкции, ковид, попытки расшатать стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей и, самое главное, защитить людей, хотя бы на уровне текущего года сохранить их благосостояние.

 Эта задача, обратил внимание Глава государства, касается в буквальном смысле всех присутствующих, именно поэтому совещание проходит широком составе.

- Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций и антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление. Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо, - подчеркнул Президент.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы