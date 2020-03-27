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  2. Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода

Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода

Национальный банк советует банкам рассмотреть возможность повышения лимитов сумм операций, которые совершаются в платежных терминалах в организациях торговли (сервиса) при использовании бесконтактных банковских платежных карточек по технологии радиочастотной идентификации без ввода ПИН-кода. Такое письмо регулятор направил банкам, пишет БЕЛТА.


Эти рекомендации объясняются неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и необходимостью снижения контактов между людьми. Банкам советуют руководствоваться средней суммой покупки в организациях торговли (сервиса), необходимостью сокращения времени взаимодействия покупателя с банковским или кассовым оборудованием, нахождения людей в торговом зале.

Предлагается использовать риск-ориентированный подход. По мнению Нацбанка, необходимо принимать в расчет месторасположение и проходную способность организаций торговли и сервиса, предлагаемый ими ассортиментный перечень товаров, оснащение торгового зала системами видеонаблюдения.

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